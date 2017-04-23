صور | دوي البارود يحتفي بسفاري القرى بينبع النخل.. وماراثون المشي يحيي التراث

(أنحاء) – ينبع :-
بتراث ينبع النخل الفريد وبأصوات البارود التي دوت بينبع النخل كأحد مراسم الترحيب بالزوار والتي كانت قديما قبل مائة وعشرين عاما تمثل أحد الألعاب الشعبية القديمة التي اشتهر بها أهالي النخل.
استمتع الأجانب بمختلف جنسياتهم بما وجدوه من ترحاب وضيافة نبعت من صميم قيم وأخلاق أهل المدينة العريقة وبجهودهم الذاتية وضعوا أطيب الفواكه إلى جانب بعض من أكلاتهم الشعبية كالفطير الذي زينه السمن البري طعما وشكلا.
تنقل الضيوف بين عيون ينبع النخل وقراها شاهدوا جريان الماء بعين الجابرية وعين عجلان أطلق بعدها الأمريكي بن جريستن رأيه قائلا: “أعجبتني الماء وهي تمر من باطن الأرض وهي أشبه بالحياة التي نبعت من الأرض، تنقل جريستن ورفاقه بين العيون والقرى لم تثنيهم حرارة الطقس من استكشاف معالم المدينة العتيقة.
عبدالرحمن الصاعدي القايدي شيخ قبيلة القايدي وقرى سويق الثلاث كان في مقدمة مستقبلي الضيوف والسياح استقبلهم ببشاشته وطلاقة اللغة الإنجليزية التي يجيدها وتعلمها قبل 39 سنة عندما تخرج من جامعة الملك عبدالعزيز حيث نال شهادة البكالوريوس في الإنجليزية عام 1400 هجرية ،وأشار القايدي إلى أهمية التواصل الحضاري بين الشعوب لذا نحن نرحب بزيارة الأجانب لينبع النخل ليتعرفوا على تراث ينبع النخل وكرمهم ويكتشفوا شيئا من حضارة وتاريخ مملكتنا الحبيبة باعتبار ينبع جزء من هذا التاريخ .
عصرا احتشد أكثر من أفي متسابق في نقطة الانطلاقة ببير القاضي في الطريق الرابط بين الينبعين البحر والنخل لإحياء موروث الأجداد وانعاش رياضة المشي في المجتمع.
حيث شهد طريق ينبع النخل أكبر ماراثون تراثي رياضي بالمنطقة شارك فيه كل أفراد المجتمع بشقيه الرسمي والشعبي وبمختلف ثقافاتهم وجنسياتهم جمعتهم راية التراث والرياضة .
محافظ ينبع المهندس مساعد بن يحي السليم رئيس مجلس التنمية السياحية شارك المتسابقين في انطلاقة التسنيدة ،و قال إن هذه التظاهرة حققت عدة أهداف كان إحياء التراث ورياضة المشي في مقدمتها بالإضافة إلى جو المرح والتنافس الذي خلقته بين المتسابقين إلى جانب روح الألفة والتعاون فيما بينهم مشيرا إلى أن ينبع باتت تثبت يوما بعد يوم أنها بيئة خصبة للسياحة بكل أشكالها وقادرة على أن تكون الوجهة السياحية الأبرز على ساحل البحر الأحمر.
فيما قال أمين مجلس التنمية السياحية سامر العنيني مدير فرع هيئة السياحة بينبع أن هذه التظاهرة تعد من أهم التظاهرات الرياضية والسياحية مشيرا للأثر الكبير الذي حققته وزرعته في نفوس الصغار قبل الكبار مبينا أن سفاري القرى الذي انطلق صباح اليوم بقرى ينبع النخل يهدف لتعريف مختلف الجنسيات التي تعمل بينبع بتراث المنطقة وإرثها مضيفا أن الدهشة والإعجاب التي بدت في وجوه الوفود الأجنبية التي شاركت في السفاري تعكس مدى أهمية مثل هذه المناسبات والزيارات لإبراز التاريخ الإنساني والإسلامي للمملكة ففي كل مدينة هناك تراث وأثر يعبر عن تاريخ وحضارة.
ختام ماراثون سابك التراثي “التسنيدة والحدرة” شهد تفاعلا كبيرا من كل أطياف المجتمع شاركوا بأطفالهم في ماراثون الصغار الذي انطلق السبت الماضي الثامن عشر من شهر رجب الجاري بمشاركة 300 طفل، أيضا شارك الطلاب بحضور لافت في المحاضرات الرياضية التوعوية التي أقيمت بمسرح التعليم وثانوية الطالبات.
وتواصلت المشاركة المجتمعية بحضورهم اللافت والكبير في العروض الجوية لفريق الصقور السعودية التي انطلقت يوم الاثنين العشرين من شهر رجب واستمرت حتى يوم الخميس ، وامتدت مشاركتهم أيضا في ينبع النخل بالاستقبال الحافل لضيوفهم في سفاري القرى الذي ضم عددا من الجنسيات الإفريقية والأوربية والآسيوية للتعرف على تراث ينبع النخل وتاريخها والتي تمت صباح أمس السبت .
واختتمت المشاركة المجتمعية الفاعلة بأكبر تظاهرة رياضية في المنطقة وهي ماراثون سابك للمشي الذي شارك فيه أكثر من ألفي متسابق من مختلف الجنسيات ومدن المملكة وحظي باهتمام إعلامي كبير من مختلف القنوات المحلية والخليجية .