لسرعة صرف مستحقات الشركات والموظفين والمستفيدين.. صحة الطائف تصدر أول أمر صرف مباشر مع المالية

(أنحاء) – الطائف :-
بدأت صحة الطائف اليوم تفعيل صلاحيتها في إصدار أول أمر دفع مالي إلكتروني في المحافظه لتأمين المستحقات المالية للموظفين والمراجعين والمستقيدين من خدمات صحة الطائف فيما يتعلق بالمستحقات الماليه باعتبارها أول مديرية حكوميه بالمحافظه تفعل الاعتماد المباشر للصرف مع الماليه مباشره بتوجيهات مدير صحه الطائف صالح بن سعد المؤنس لراحة المستفيدين والتسهيل عليهم وبإشراف المساعد للموارد البشرية، أحمد القرني ومدير مشروع اللامركزيه بالوزارة عطيه الجهني وذلك لتسهيل الإسراع في صرف المستحقات للمستفيدين من الشركات ولمؤسسات ومنسوبي صحة الطائف .
ويأتي ذلك انطلاقا من توجيهات وزاره الصحة للتحول للعمل الإلكتروني وتطوير العمل المالي واللامركزية وتوزيع الصلاحيات للمديريات في المناطق والمحافظات وبدعم مباشر من مستشار معالي الوزير والمشرف علي العام علي الشؤون المالية والإدارية بالوزارة علي اللافي.
من ناحيته أوضح نائب المتحدث الرسمي لصحة الطائف عيضه بن ربيع الهذلي بأن هذه الخطوه تأتي في إطار تنفيذ صحة الطائف للعديد من الخدمات التطويرية لأداء سير العمل وبتوجيهات مدير صحه الطائف لمواكبة التطوير تمهيدا لتحول العمل الإلكتروني وتعتبر من أول الإدارات الحكومية في تطبيق هذا النظام بالمحافظة.
تجدر الإشاره أن أمر الدفع عبارة عن ورقة مالية ذات قيمة ويعتبر وسيلة دفع تقوم بموجبه وزارة المالية بالصرف مباشرة للمستفيد عن طريق الحوالة البنكية عبر نظام سريع إذا كان صاحب الاستحقاق شركة أو مؤسسة أو جهة حكومية أما الأفراد تصرف مستحقاتهم عن طريق شيكات تصدر من وزارة المالية بناءً على أمر الدفع.
وكانت القطاعات الصحية في المناطق والمحافظات تقوم برفع المعاملات والمستحقات المالية للوزارة بعد إعداد أمر عتماد الصرف ومن ثم تدقق وترسل لقسم أوامر الدفع بالوزارة الذي يقوم بإصدار أوامر الدفع وترسل عن طريق مندوب إلى وزارة المالية وتأخذ فترة زمنية من شهرين إلى ثلاثة أشهر.
مشروع اللامركزية في أوامر الدفع هو أن تقوم الجهة بإصدار أمر الدفع عن طريقها دون الحاجة لرفع الاستحقاق للوزارة ويتم ارسال أوامر الدفع مباشرة إلى وزارة المالية مما يترتب عليه السرعة في عملية الصرف والتي قد لاتتجاوز ٣ أيام، في حال تفعيل خدمة إرسال أوامر الدفع لوزارة المالية عن طريق البريد الإلكتروني وسيكون ذلك حافز جيد وبيئة جاذبة للشركات والمؤسسات للتعامل مع صحة الطائف وبالتالي تقوم بتخفيض الأسعار التي كانت تاخذ في الحسبان تأخر الصرف .
وتعتبر صحة الطائف أول جهة حكومية في المحافظة تصدر أوامر الدفع ذاتياً وأيضاً تعد من أوائل المديريات على مستوى الوزارة
وكل ذلك تم بفضل الله تعالى ثم بفضل الدعم والتوجيه من سعادة مدير الشؤون الصحية وسعادة المساعد المالي والإداري وجهود الزملاء في إدارة الشؤون المالية.