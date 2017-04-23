23 أبريل 2017 مـ / موافق 27 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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كوريا الشمالية: مستعدون لإغراق حاملة الطائرات الأمريكية بضربة واحدة

بتاريخ أنحاء العالم

سول – رويترز :-

قالت كوريا الشمالية اليوم الأحد إنها مستعدة لإغراق حاملة طائرات أمريكية لإظهار قوتها العسكرية.

وجاء التهديد في وقت انضمت فيه سفينتان تابعتان للبحرية اليابانية إلى مجموعة قتالية تضم حاملة الطائرات الأمريكية كارل فينسون بهدف إجراء تدريبات في غرب المحيط الهادي.

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المجموعة القتالية بالإبحار إلى المياه الواقعة قبالة شبه الجزيرة الكورية ردا على التوتر المتصاعد بسبب الاختبارات النووية والصاروخية الكورية الشمالية وتهديداتها بمهاجمة الولايات المتحدة وحلفائها الآسيويين.

ولم تحدد الولايات المتحدة موقع المجموعة القتالية مع اقترابها من المنطقة. وقال مايك بنس نائب ترامب أمس السبت إن المجموعة ستصل “في غضون أيام” لكنه لم يكشف أي تفاصيل.

وواصلت بيونجيانج نبرة التحدي، حيث قالت رودونج سينمون صحيفة حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية في تعليق “قواتنا الثورية مستعدة للقتال وإغراق حاملة الطائرات الأمريكية التي تعمل بالطاقة النووية بضربة واحدة”.

وشبهت الصحيفة حاملة الطائرات بأنها”حيوان ضخم”، وقالت إن توجيه ضربة لها سيعطي “مثالا عمليا لإظهار قوة جيشنا”.

ونشرت الصحيفة التعليق على صفحتها الثالثة بعد مقال على صفحتين بشأن تفقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون مزرعة خنازير.

ونفذت بيونجيانج أيضا سلسلة من اختبارات الصواريخ الباليستية في تحد لعقوبات الأمم المتحدة.

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