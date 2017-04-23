فيديو | وزير الصحة يكشف عن نقلة نوعية في توفير الخدمات الصحية

أعلن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أمس (الأحد)، خلال مؤتمر أن نموذج الرعاية الصحية الأولية الجديد سيعتمد على استخدام التقنية في تقديم الخدمة الصحية، مشيراً إلى أن النظام الجديد سيوفر لكل مستفيد إمكانية توفير الرعاية الصحية عن بعد.
وأوضح الربيعة خلال المؤتمر الذي نظمته الوزارة لإطلاق أولى مبادرتها الصحية للتحول الوطني 2020 وذلك تحت مسمى “نموذج الرعاية الصحية”، أن النظام يعمل على تطوير الربط الشبكي بين جميع المراكز والمستشفيات الصحية في المملكة، ليوفر ملفاً صحياً لكل مستفيد يحتوي على جميع الاختبارات الصحية والمعلومات المطلوبة على شبكة موحدة.
كما أشار إلى أن الوزارة تسعى إلى تقريب الخدمة الصحية للمرضى، بحيث يكون بإمكانهم إجراء الكشف الطبي والفحوصات الصحية عن بعد من بيته، منوها إلى أن نظام الرعاية الصحية الجديد المستهدف يمثل نقلة نوعية في الخدمات الصحية.