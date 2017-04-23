أبرز توقعات “بيل جيتس” التي تحققت منذ عام 1999

أبرز توقعات “بل جيتس” التي تحققت

المنتج الحقيقي التوقع والشرح

01-مواقع مقارنة الأسعار “ستشهد خدمات مقارنة الأسعار الإلكترونية تطورا يسمح للناس بمراقبة الأسعار من خلال عدة مواقع مما يساعدهم على اختيار أرخص المنتجات في جميع المجالات”. وبالفعل يمكن لأي شخص حاليا البحث عن المنتج على عدة مواقع مثل “جوجل” أو “أمازون” والتعرف على الأسعار المختلفة لنفس المنتج، كما أن هناك مواقع يتم تصميمها خصيصا لغرض مقارنة الأسعار فقط مثل ” NextTag”.



02-الجوالات “سيحمل الناس أجهزة صغيرة يتجولون بها في كل مكان، وستتيح لهم فرص الاتصال أو القيام ببعض الأعمال عبر شبكة الإنترنت في كل وقت، وسيتمكنون من متابعة الأخبار والتعرف على مواعيد رحلاتهم الجوية والحصول على معلومات عن أسواق المال والقيام بأشياء أخرى كثيرة عبر هذه الأجهزة”. وقد تحقق ذلك من خلال الهواتف الذكية والساعات الذكية التي تقوم بكل ما سبق.



03-الدفع الفوري/رعاية صحية أفضل عبر الإنترنت “سيتمكن الناس من دفع فواتيرهم ومتابعة أرصدتهم المالية والتواصل مع أطبائهم عبر الإنترنت”. تحقق النصف الأول من التوقع من خلال إنشاء مواقع مثل “PayPal”، وربما لم تسهم التكنولوجيا في تحسين الخدمات الصحية بقوة كافية لكنها أنتجت مواقع طبية لتيسير إيجاد التخصصات الطبية المختلفة بل وحجز المواعيد لدى الطبيب المطلوب.



04ـ المساعد الشخصي/إنترنت الأشياء “سيتم تطوير “الرفيق الشخصي” الذي سيربط جميع الأجهزة الخاصة بك سواء في المنزل أو المكتب بأسلوب ذكي، وستقوم الأجهزة بتبادل المعلومات فيما بينها، وسيراجع الجهاز البريد الإلكتروني الخاص بك وتقديم المعلومات التي تحتاجها، فعندما تذهب إلى المتجر ما عليك إلا أن تخبر الجهاز عن وصفة الطعام التي تريد إعدادها ليقوم بإعداد قائمة بالمكونات التي تحتاج لشرائها، كما سيُعلم الأجهزة الأخرى التي تستخدمها بنوع مشترياتك وميعاد عودتك حتى تستعد أوتوماتيكيا لإنجاز ما تريد”. وقد بدأت “جوجل” بالفعل هذا النوع من المساعدة الذكية من خلال تطبيقاتها على الجوالات، كما أن هناك أجهزة تقوم بالفعل بجمع بيانات الجدول اليومي للشخص ثم تقوم بتعديل درجة حرارة المنزل وفقا لذلك.



05-مراقبة المنزل عبر الإنترنت “سيصبح مراقبة المنزل عبر مقاطع الفيديو المرسلة من كاميرات الويب أمرا شائعا، وستعرف إذا جاء شخص لزيارتك وأنت غير موجود بالمنزل”. تبيع بعض الشركات الآن كاميرات مراقبة منزلية تراقب ما يحدث في المنزل بسهولة.



06-وسائل التواصل الاجتماعي “ستنتشر مواقع إلكترونيه خاصة للتواصل مع عائلتك وأصدقائك مما يسمح لك بالتحاور والتخطيط للمناسبات”. وبالفعل تحقق ذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مثل “فيسبوك” و”إنستجرام”.



07-عروض وتوصيات إلكترونية “سيكون هناك برمجيات تعرف موعد حجز رحلتك ومن ثم تقدم لك مقترحات بالأنشطة التي يمكن أن تقوم بها في وجهة السفر، وتقدم معلومات عن الخصومات وأفضل العروض والأسعار التي يمكن الحصول عليها في تلك الوجهة”. وفي الوقت الحالي تقوم بعض مواقع السفر مثل “إكسبيديا” بتقديم عروض تعتمد البيانات المتعلقة بالمشتريات السابقة، كما تقوم إعلانات “جوجل” وفيسبوك” بإعلام الشخص بعروض التسويق المتوفرة في موقعه.



08-مواقع التحاور الرياضي “حين تشاهد منافسة رياضية على التلفاز ستكون هناك خدمة تسمح لك بمناقشة تطوراتها على الهواء والتصويت للفائز الذي تتوقعه”. والآن هناك الكثير من المواقع التي تسمح بذلك مثل “تويتر”.



09-الإعلانات الذكية “ستقوم بعض الأجهزة بعملية “الإعلان الذكي”، فستتعرف على توجهاتك الشرائية وتقوم بعرض الإعلانات المناسبة لتلك التوجهات”. وتقوم معظم خدمات الإعلانات الإلكترونية بهذه الخاصية حيث يقوم المعلنون باستهداف مستخدمي الإنترنت اعتمادا على أنواع المواقع التي يزورونها واهتماماتهم الشخصية.

