فيديو وصور | قاضي شرعي بـ “النصرة” يعتنق المسيحية ويتبرأ من الإسلام

(أنحاء) – متابعات : ــ
تداول ناشطون سوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو لـ “حسان أبو حمزة”، أحد القادة الشرعيين التابع لـ ”جبهة النصرة” وهو يعتنق المسيحية.
وبحسب الفيديو المتداول ، فقد تحدث “حسان أبو حمزة” في إحدى الكنائس الألمانية كاشفاً عن دوره في تأسيس تنظيم “القاعدة” الإرهابي في العراق.
كما أظهر الفيديو حديثه عن تأسيس تنظيم إرهابي آخر في سوريا، كما تحدث عن طريق وصوله إلى ألمانيا و الصعوبات التي واجهته.
ووفقاً للفيديو فقد تحدث “حسان” عن السبب الحقيقي لاعتناقه المسيحية و ما يعنيه الدين المسيحي له بعد كل هذا الوقت، بعد فترة من الإلحاد “بحسب اعتقاده” ، حيث اختار اسم “بولس” كلقب له في المعمودية.