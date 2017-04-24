صور | ضبط سيارة نقل مواد غذائية مخالفة في طريقها إلى مكة

(أنحاء) – مكة المكرمة – عبدالرحمن المحمادي : ــ
تمكنت بلديه الشوقية الفرعية بمكة المكرمة من ضبط سيارة نقل تابعه لإحد المطاعم كانت في طريقها للدخول الى مكة المكرمة وهي تحمل كميات كبيره من المنتجات كانت بحاله سيئة بسبب تخزينها ونقلها بطرق عشوائية وتعرضها لدرجات حرارة عاليه .
وأوضح رئيس بلدية الشوقية المهندس ممدوح بن محمد عراقي بأن الفرق الميدانية بالبدية تقوم بمتابعة هذه المخالفات على مدار الساعة خلال هذه الايام وإزالتها أولا بأول خاصةً وأن مكة المكرمة تشهد ارتفاع في درجات الحرارة مما يستوجب اتباع اقصى طرق حفظ وسلامة المنتجات الغذائية للتأكد من وصول المنتج الغذائي بصورة امنه وسليمة للمستهلك .
وقال ان البلدية تلقت بلاغا عن وجود السياره بنقطة تفتيش الشميسي ، وعلى الفور شكلت فريقا رقابياً يضم كلا من احمد عقيل وبدر الصاعدي ومعتز الغامدي ونخبة من المراقبين الصحيين ، وتم التوجه للموقع وضبط السيارة ، حيث اتضح بأنها محملة بكميات من المعجنات السبموسك والكبيبه بطريقة غير صحية وتم اعداد المحضر وسحب السيارة الى مقر البلدية وحجزها ومصادرة جميع المعجنات التي قاربت كميتها (135) كيلو و(9) صناديق وتم اتلافها على الفور وفق الطرق الصحية المتبعة .
ودعا رئيس البلدية المواطنين للتعاون مع البلديات في حال اي مخالفات تضر بالاصحاح البيئي والتي تشكل خطرا على حياة المستهلكين من المواطنين والمقيمين ، مشيراً الى أن البلديه قامت بتكثيف الفرق الميدانية التى تعمل على مراقبة كافة الاحياء والمطاعم والمحلات التموينية في مختلف المناطق للحد من إنتشار مثل هذه الظواهر السلبية .