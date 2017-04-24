صور | حملة “في خدمة مكة” تواصل فعالياتها

(أنحاء) – مكة المكرمة – عبدالرحمن المحمادي : ــ
واصلت أمانة العاصمة المقدسة حملتها التصحيحية تحت شعار ” في خدمة مكة المكرمة ” والمنفذة حاليا بالتوافق مع حملة ” كيف نكون قدوة ” التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، والتي تهدف الامانة من خلالها الى تنفيذ كافة الخدمات البلدية من خلال تخصيص أسبوع من كل شهر هجري لصيانة ونظافة المرافق العامة والشوارع في أحد الأحياء السكنية بمكة المكرمة بما يحقق متطلبات سكان واهالي وزوار أم القرى من توفير كافة الخدمات البلدية وإصلاح المرافق العامة من إنارة وسفلتة وتنفيذ خدمات النظافة والاصحاح البيئي بالشكل المطلوب.
وأوضح معالي أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار أن الحملة تعد خطوة مهمة تأمل الأمانة من خلالها الى تحقيق رغبات أهالي مكة المكرمة والارتقاء بالخدمات البلدية ، وتحقيق رؤية سمو أمير منطقة مكة المكرمة من خلال حملة ” كيف نكون قدوة “وبين معاليه أن الحملة ستتواصل بصفة مستمرة لتشمل كافة أحياء مكة المكرمة لافتا أنه تم وضع جدول زمني لتنفيذ الحملة مع توفير كافة الإمكانات والمستلزمات والطاقات الآلية والبشرية داعيا أهالي مكة المكرمة التعاون والتكاتف مع الحملة لحقيق أهدافها التي وضعت من أجلهم وراحتهم وسعادتهم منوها بما يوليه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل من عناية واهتمام بمكة المكرمة وساكنيها وزوارها مشيدا بمتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية وحرصه على دعم كافة أعمال الأمانة.
من جهته أكد مساعد امين العاصمه المقدسة للعلاقات العامة والاتصال بأن الامانه جندت كافة امكانيات لإنجاح الحملة ، حيث تشارك فيها إدارات الطرق والنظافة والحدائق والسلامة والخدمات الاجتماعية وصحة البيئة والإنارة والعلاقات العامة والإعلام وتقنية المعلومات والإدارية والمالية بالإضافة إلى المشرف العام على البلديات الفرعية وبلدية المسفله.
وقال إنه تم تخصيص اااسبوع الثاني للحملة لنطاق بلدية المسفلة حيث ستعمل الإدارات المعنية المشاركة في الحملة طيلة الأسبوع الحالي على متابعة كافة احتياجات أهالي الحي من الخدمات البلدية المختلفة والقيام بصيانة المرافق العامة ومعالجة الحفريات وصيانة الإنارة ومراقبة الاسواق والمحلات الغذائية وغيرها من الخدمات.
واختتم توكل مشيدا بالنتائج الايجابية التي تحققت خلال المرحلة الاولى من الحملة ومنوها بالدعم والتعاون من كافة الادارات والفرق المشاركة بما يؤكد مدى حرص الجميع والرغبة في تحقيق افضل مستوى من الخدمات .