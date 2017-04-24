24 أبريل 2017 مـ / موافق 27 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الجهات الحكومية تصرف غدًا رواتب “الثور” لموظفيها

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – عبدالرحمن المحمادي : ــ

تستعد الوزارات والجهات الحكومية لصرف راتب “برج الثور”، الذي سيتم إيداعه في حسابات موظفي الدولة غدًا الثلاثاء، وذلك حسب النظام الشمسي الجديد الذي يتم اتباعه حالياً في صرف الرواتب.

ومن المتوقع أن يتم صرف وإيداع راتب  شهر رجب من عام 1438 حسب النظام الشمسي يوم غد الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2017، وهو الموافق 5 من برج الثور.

وكانت وزارة المالية، قد ربطت موعد صرف راتب الموظفين الحكوميين، مع اليوم الخامس من كل برج هجري شمسي، مشيرة إلى أنَّه ستساعد هذه الآلية على الملاءمة بين مواعيد صرف الرواتب وبين توقيتات السنة المالية، التي تبدأ في مطلع كانون الثاني/يناير سنويًا.

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