24 أبريل 2017 مـ / موافق 27 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تعرف على تكلفة جلاكسي s8 الحقيقية

بتاريخ التكنولوجيا

(أنحاء) – متابعات : ــ

أطلقت شركة سامسونج هاتفها الحديث جلاكسي S8 وs8 بلس خلال الشهر الماضي، وأتاحته حديثا للبيع في بعض الأسواق العالمية بسعر 750 دولارا، لكن من المعروف أن الهواتف تتكلف في الحقيقة أقل من هذا بكثير.

وحديثا نشر موقع “IHS Markit” المتخصص في الكشف عن الكلفة الحقيقية لأهم الهواتف الجديدة لشركات صناعة الهواتف الذكية المهمة، تقرير يوضح فيه التكلفة الرئيسية لهاتف سامسونج الجديد جلاكسي s8.

إذ أشار التقرير أن جلاكسي S8 تكلفته أعلى من النسخة السابقة بفارق 36.29 دولار فقط، وأن تكلفة إنتاجه الإجمالية هي 307.50 دولار، أي أن يتم عرضه في الأسواق بأكثر من ضعف سعره الحقيقي، وهذا بسبب تكلفة اليد العاملة وغيرها من المراحل التي يمر بها الهاتف بعد التصنيع.

وسرد التقرير تكلفة أهم أجزاء الهاتف الجديد من سامسونج، فالشاشة هي بسعر 85 دولارا، أما تكلفة الكاميرا 20.50 دولار والبطارية 4.50 دولار.

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