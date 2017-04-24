24 أبريل 2017 مـ / موافق 27 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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العصيمي يوضح مصير “حساب المواطن” بعد إعادة البدلات

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

أكد المهندس ماجد العصيمي ، مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية ومكتب التحول الاسْترَاتيجي بالوزارة، أن برنامج “حساب المواطن” مستمر ولم يُلغَى ، بعد صدور الأوامر الملكية المتضمنة بإعادة البدلات لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين.

من جانبه أكد “العصيمي”، أن برنامج حساب المواطن، برنامجاً استراتيجياً وضمن رؤية الوطن؛ لتقديم الدعم بدل الإصلاحات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة المرتبطة برفع أسعار الطاقة الذي سيحدث مستقبلاً، وَفْقَاً لـ”عكاظ”.

ودعا المواطنين لتحديث البيانات الخَاصَّة بهم بحساب المواطن، بعد تَسَلُّم البدل، أو حدوث تغيير يرتبط بالدخل، أو عدد أفراد الأسرة، أو غير ذلك.

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