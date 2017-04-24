24 أبريل 2017 مـ / موافق 27 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شاب يعتدي على آخر بساطور بعد مطاردته بـ “عزيزية الرياض”.. ويصرخ: اعتدى على محارمي

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

انتهت مطاردة بالسيارات بين شابين في شارع العزيزية بالرياض إلى ضرب أحدهما للآخر بساطور، مصيباً إياه في رأسه ورجله.

وأوضح شهود أن أحد الشابين أجبر الآخر، الذي كان يقود سيارة من نوع “إف جي تويوتا” على الارتطام بالصبات الخرسانية على طريق العزيزية، فتعرضت السيارة لضرر كبير.

وحينما نزل صاحب الـ “إف جي” من سيارته، داهمه الشاب الآخر الذي كان يقود مركبة من نوع “هايلكس” بضربة على رأسه بساطور، وأعقبها بضربة أخرى على فخذه، فتدخل المارة لإبعاد الشاب المعتدي، بينما ظل يصرخ قائلاً: “اعتدى على محارمي، وتكلم على أختي عند المدرسة”.

وبيّن الشهود أن الشاب المعتدى عليه لاذ بالفرار وهو ينزف، واختبأ في إحدى العمائر المجاورة لموقع الحادث، عيان وفقاً لـ “تواصل”.

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