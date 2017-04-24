24 أبريل 2017 مـ / موافق 27 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصادر تكشف تفاصيل جديدة حول حادثة انتحار طالبة ثانوي في الجوف

بتاريخ أنحاء الوطن ،حوادث

(أنحاء) – متابعات :-

كشفت مصادر تفاصيل جديدة في واقعة محاولة طالبة بالصف الأول الثانوي (16 عاماً) بإحدى مدارس سكاكا بمنطقة الجوف، الانتحار بإلقاء نفسها من أعلى مدرستها، مبينة أنها  ليست المحاولة الأولى.

وأوضحت المصادر أن الطالبة بالمدرسة الثانية في قارا بمنطقة الجوف حاولت الانتحار مرتين؛ إحداهما من خلال سكين حملته معها إلى المدرسة لكن حيلتها انكشفت وسحبت الإدارة السكين منها، لتقوم في المرة الثانية بإلقاء نفسها من سطح المدرسة لتصاب بكسور في الحوض والساعد.

وكانت الجهات الأمنية بمنطقة الجوف قد تلقت بلاغاً عن الواقعة أمس (الأحد)، حيث تم نقل الطالبة إلى المستشفى، وإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام لإجراء اللازم حيالها الواقعة.

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