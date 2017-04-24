24 أبريل 2017 مـ / موافق 27 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | نقل عمال في صندوق سيارة “وانيت” تابعة لـ “أمانة جدة”.. والأخيرة توضح

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو أظهر نقل عدد كبير من العمال وإنزالهم في أحد الشوارع الرئيسية داخل سيارة “وانيت” تابعة لأمانة محافظة جدة بطريقة مخالفة للأنظمة.

وأظهر الفيديو وجود قرابة 14 عاملاً داخل صندوق السيارة التابعة لأمانة جدة وهي تسير بأحد الشوارع الرئيسية، ومن ثم يتوقف قائد السيارة بجانب الطريق ويقوم بإنزالهم في الشارع بطريقة مخالفة وغير آمنة.

ومن جانبه أوضح المتحدث باسم أمانة جدة محمد البقمي ، أن الأمانة ترصد بشكل مستمر مخالفات سائقي السيارات التابعة لها وتقوم بتطبيق الإجراءات النظامية حيالهم، مع توقيع الجزاءات المنصوص عليها في عقود الشركات المتعاقدة معها الأمانة، لافتاً إلى أن جميع السيارات المتعاقد معها خاضعة لأنظمة المرور، وفقاً لـ “عين اليوم”.

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