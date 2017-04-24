24 أبريل 2017 مـ / موافق 27 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مقطع متداول.. ثعبان كبير يتحرك بين المركبات في الدائري الشرقي بالرياض

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوثق تحرك ثعبان بين السيارات في الدائري الشرقي بمدينة الرياض.

وأظهر المقطع الذي لم يتضح وقت تصويره، ثعباناً كبير الحجم يزحف بين السيارات على الطريق السريع، قبل أن تمشي عليه سيارة دون أن يصاب بأذى، فحاول الخروج تفادياً للمركبات، لكنه لم يفلح.

وأبدى متداولو المقطع استغرابهم من حالات ظهور الحيوانات الغريبة على الطرق السريعة في الرياض، مستذكرين حالة ظهور أسد بالقرب من جامعة الملك سعود الشهر الماضي.

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