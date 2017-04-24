24 أبريل 2017 مـ / موافق 27 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“المرور” يوضح حقيقة رصد “ساهر” لمخالفات حزام الأمان أو استخدام الجوال أثناء القيادة

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أكدت الإدارة العامة للمرور مجدداً على أن كاميرات الرصد الآلي “ساهر” لا ترصد مخالفات عدم ربط حزام الأمان، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

وقال المتحدث الرسمي للمرور العقيد طارق الربيعان إن هذه المخالفات يتم رصدها من قِبل رجال المرور عبر نظام “باشر”، وذلك دون الحاجة لاستيقاف المخالف، حيث ستصله رسالة نصية على جواله ببيانات المخالفة، لافتاً إلى أن نظام “ساهر” مختص برصد مخالفات السرعة الزائدة عن المسموح به، وتجاوز الإشارة الحمراء فقط.

وكان المرور أوضح في وقت سابق قبل عدة أشهر أن مخالفات استخدام الجوال داخل المركبة، وعدم ربط حزام الأمان، يتم تسجيلها من قِبل رجال المرور عبر نظام “باشر” وليس “ساهر”، وأعاد التأكيد على ذلك اليوم بعد تداول أنباء عن تسجيل تلك المخالفات من خلال “ساهر”.

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