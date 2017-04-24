24 أبريل 2017 مـ / موافق 27 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصادر: توجيهات عليا بعدم مطالبة المرأة بإحضار موافقة ولي أمر لأجل تقديم الخدمات لها

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أفادت مصادر بصدور توجيهات عليا للجهات الحكومية تقضي بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر، عند تقديم الخدمات لها، أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب.

وشددت التوجيهات على ضرورة مراجعة وحصر جميع الإجراءات المعمول بها والاشتراطات التي تتضمن طلب الحصول على موافقة ولي أمر المرأة لإتمام أي إجراء، والرفع بذلك خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

وتضمنت التوجيهات: إلزام الجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير وسائل نقل مناسبة لمنسوباتها بحسب الإمكانات المتاحة، وأن تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإلزام أصحاب العمل بالقطاع الخاص بتوفير وسائل نقل للعاملات من النساء.

وأبانت المصادر أن التوجيهات تضمنت مطالبة الجهات الحكومية بضرورة نشر التعليمات والإجراءات المعمول بها والخاصة بخدمات المرأة في مواقعها الإلكترونية الرسمية.

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