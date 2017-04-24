24 أبريل 2017 مـ / موافق 27 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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صناعة الفوضى .. أبها مثلا

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

من الأمور التي تجبر الشخص على الذهول والاستغراب هو كيفية استغلال بعض الجماعات المتطرفة للمنابر وأماكن التعليم والأماكن العامة لتحقيق مأربها والضغط على صناع القرار لأحداث تغيير ما أو توجيه دفة الرأي العام نحو منحى غير المتعارف عليه أو المرسوم له ، وما حدث في افتتاح حفل ” أبها عاصمة السياحة العربية ” هو استغلال واضح وصريح للجماهير المحتشدة والممتلئة بالجهل والتسطيح وعبارات الحلال والحرام في تحقيق أهداف ومأرب تلك الجماعات المتطرفة كما حدث من قبل في الجامعات المصرية عبر عروض عسكرية لأفراد غير منتمين لتلك الجماعات . 

إن قيادات تلك الجماعات تكتفي بالتوجيه من بعيد وتترك لمن هم أصغر منهم مرتبة وسنا الاشراف على تلك التحركات من دون أن تكون لتلك القيادات سلطة أو مشاركة حقيقية ومن دون أن تلحق بتلك القيادات أي تهمة عند توجية سؤال ما من أي جهة وهذه الطريقة تعتبر  من فنون التخفي التي تجيدها وتتقنها قيادات تلك الجماعات أيما اتقان وتتفانى في ممارسة التقية والمواراه والمواربة حول دورها وأنشطتها وتترك الشباب المتحمس لأي قضية لمواجهة مصيره المحتوم عبر المصادمة مع المجتمع وربما الأجهزة الأمنية ليكسب القادة زحما وحضورا مجتمعيا وربما سياسيا أحيانا . 

ما حدث في أبها وربما حدث في غيرها بعد الحفل يشير إشارات عظيمة إلى وجود من يحرك الشباب المتحمس ويمسك بتلابيب ما تبقى من أفكارهم ويوجههم لمصالحه عبر الفوضى المكانية والزمانية التي أعتقد بأنه تم الترتيب لها في سواد الليل وما عهدنا أبها هكذا تستلم لجماعات التطرف ليعثوا فيها فسادا وإفسادا بل عهدناها شامخة على كل خائن وطامع وكل من يسعى للفساد ويغسل عقول الشباب عبر توجيهات وأوامر من هنا وهناك ولكنهم يستغلون كل منبر وكل مكان للتعلم والمعرفة وعن طريقه يدسون السم في العسل ويغسلون الأفكار ويبدلونها من ولاء للوطن إلى ولاء للتنظيمات والجماعات . 

وما حصل اليوم الاثنين في إحدى الجامعات الجنوبية من استغلال لمنبر المسجد في إزعاج الطلاب والموظفين والدارسين في هذا الصرح عبر الفوضى السمعية المقصودة  لهو دلالة واضحة على أننا أمام مخطط كبير لإظهار المكاسب وإبراز عضلات الجماعة وكسب المزيد من المؤيدين . 

السؤال موجه لأرباب الفكر والعلم والفهم والإدراك .. هل ستتركون الوطن يغرق في وحل هذه الجماعات المغتصبة لكل فن وفهم وحضارة والهادمة لكل بناء ؟ هل ستتركون الوطن وأبناء الوطن ضحية لهذه الجماعات المتطرفة ؟ هل ستكونون معول هدم يضاف لمعاول الهدم التي تتبناها هذه الجماعات ؟ انفضوا غبار الخجل ولتسموا الأمور بمسمياتها فنحن لم نعد نقوى صبرا على مثل هذه التحركات الهوجاء التي تسعى إلى تحويل الوطن إلى كاتنونات مقسمة ووملوءة بالحقد ومهددة بالتشرذم والاضمحلال .. والله من وراء القصد . 

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