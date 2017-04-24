صناعة الفوضى .. أبها مثلا

حول الكاتب
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
المواطن يصنع القراربتاريخ
نعم المواطن يصنع القرار كان ذلك هو العنوان الأبرز في القرارات الملكية ليوم السبت الموافق ١٤٣٨/٧/٢٥هـ والتي تأكد
-
حملة عبدالعزيز المحسودة !!بتاريخ
أثار المغرد عبدالعزيز القحطاني جدل كبير بالوسط الإعلامي بحملة خيرية فريدة من نوعها منذ بداية تاريخ التواصل الاجتماعي,
-
ضمائر .. عاريةبتاريخ
من يتابع مواقع التواصل الاجتماعي يشعر بأن حال المجتمع السعودي تغير وأننا بدأنا نفقد الكثير من قيمنا وأخلاقنا
-
نوادر طلال مداح على سناب تشات!...بتاريخ
طلبت المذيعة المشهورة نشوى الرويني ذات يوم من طلال مدّاح أن يغني لها شيئًا من التراث فقال لها: