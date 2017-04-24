STC تنقل كلاسيكو اسبانيا إلى جامعة الملك سعود

(أنحاء) – الرياض : ــ
مكنت شركة الاتصالات السعودية STC أكثر من 1200 طالبا من حضور ومتابعة الكلاسيكو الاكبر على مستوى العالم والذي جمع ريال مدريد مع برشلونة على ارض استاد السانتياجو برنابيو بالعاصمة الاسبانية، وذلك على أرض مسرح اسكان طلاب جامعة الملك سعود بالرياض، حيث وفرت الاتصالات السعودية شاشة عرض كبيرة وحصلت على حقوق البث من قبل الناقل الرسمي bein SPORTS وهيأت كافة الامكانيات والاجواء لطلاب جامعة الملك سعود للاستمتاع بالكلاسيكو.
كما وفرت الشركة العديد من عربات الاكل والتي تقدم وجبات رئيسية ومشروبات باردة وساخنة بالمجان، الى جانب طرح المسابقات على الطلاب وتقديم الجوائز للفائزين، حيث فاز عدد 4 طلاب برحلات لحضور مباريات مدريد المتبقية من الموسم الحالي وهم عبدالله الشهراني وعبدالعزيز الشمري وسعد ال غوينم ومحمد عبيد، وفاز 10 طلاب اخرين بقمصان الملكي موقعه من قبل جميع اللاعبين.
وقد اشاد عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور فهد القريني بمبادرة الاتصالات السعودية وقال القريني ” أمر رائع جداً ان نرى هذا العدد الكبير من طلاب سكن الجامعة متواجدين تحت سقف واحد للاستمتاع في الكلاسيكو وسط توفير جميع ما يحتاجونه من تموين غذائي الى جانب تحفيزهم من خلال جوائز متنوعة وهذه المبادرة غير مستغربة من قبل STC فهي تؤدي أدوار كبيرة وواضحة داخل مجتمعنا السعودي”.