24 أبريل 2017 مـ / موافق 27 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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المواطن يصنع القرار

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

نعم المواطن يصنع القرار كان ذلك هو العنوان الأبرز في القرارات الملكية ليوم السبت الموافق ١٤٣٨/٧/٢٥هـ والتي تأكد من خلالها علو كعب صوت المواطن السعودي عندما أصبح بإمكانه إبداء رأيه وإيصال صوته إلى ولاة الأمر والمسؤولين دون خوف أوتردد وأضحى له القدرة على المشاركة في صنع القرار والتأثير الإيجابي والعون للمسؤولين في إتخاذ القرارات لاسيما التي تعني المواطن بالدرجة الأولى وتمس حياته اليومية ومعيشته الإقتصادية مباشرةً وقد أتضح ذلك جلياً في القرارات الملكية التي صدرت رأس الأسبوع وعلى سبيل المثال لا الحصر:

-أُعفي وزير الخدمة المدنية بناءً على شكوى تقدم بها مواطن لهيئة مكافحة الفساد “إذاً مواطن غيور صنع القرار”

-إعادة البدلات والمكافآت للموظفين بعد إنخفاض القوة الشرائية للمواطنين والتي أدت إلى كساد كبير في السوق وتراجع المبيعات وتهديد كثير من الشركات بالإفلاس وصرح حول ذلك وزير المالية “إذاً المواطن المستهلك صنع القرار”

-إعفاء رئيس هيئة الرياضة بعد إزدياد ظاهرة التعصب الرياضي والهمز واللمز ضد الهيئة وإتحاد القدم بتحيزهم لنادي معين “إذاً المواطن الرياضي صنع القرار”

-تقديم اختبارات الطلاب قبل شهر رمضان جاء إستجابة كريمة لمطالبات وهشتاقات ونشاط على مواقع التواصل الاجتماعي “إذاً المعلمين والطلاب من صنع القرار”

-صرف راتب شهرين للمشاركين في الصفوف الأمامية في عاصفة الحزم وإعادة الأمل بعدما أظهروه من شجاعة عالية وتفاني فريد وتضحيات عظيمة بأرواحهم ودمائهم في الذود عن أرض الوطن”إذاً جنود الحد الجنوبي من صنع القرار”

تلك أمثلة حديثة تؤكد بما لايدع مجالاً للشك أن صوت المواطن الشريف المحب لدينه الغيور على وطنه

لا صوت يعلو على صوته طالما طرح رأيه بإسلوب

لا يجرح ويشخصن ولا يتطاول ويسيء لجهة أومسؤول فصوته حتماً مسموع ومقدر وسوف يدرس وينظر وبالتأكيد لن يهمل

وبعد خبرة عملية في القطاعين الحكومي والخاص على مدى ربع قرن ومن خلال عملي كصانع ومتخذ للقرار أبعث برسالتين الأولى للمواطن أؤكد لك فيها بأن المسؤول متخذ القرار وبالذات في الإدارات الحكومية الخدمية لن يتمكن من إتخاذ أصغر وأبسط القرارات دون سماع صوتك والإنصات لرأيك والإصغاء لوجهة نظرك فلا تتردد بإيصال صوتك له بما هو متاح لك من وسائل إتصال غير مباشرة أومقابلته مباشرة بالشروط أعلاه

والرسالة الثانية للمسؤولين في مختلف الجهات الحكومية وفي جميع المستويات الإدارية أدعوكم فيها بأن تتسع صدوركم لصوت المواطن وأن لا تضيقوا ذرعا من النقد البناء المفيد سعياً لتطوير آليات العمل وتحسين جودة المخرجات وتبسيط الإجراءات وتسريع وتسهيل تقديم الخدمات للمواطن دون إرهاق أوإذلال بل تقدم له وهو في قمة راحته ورفعة كرامته مع وجوب إيمانكم دوماً وأبداً إنها حق من حقوقه وليست منة عليه من أحد

ولنا في أول الخلفاء الراشدين أبوبكر الصديق رضي الله عنه أسوة حسنة حين قال:(أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني…)

حفظ الله بلاد الحرمين قيادة وشعب والله من وراء القصد من قبل ومن بعد

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