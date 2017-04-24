24 أبريل 2017 مـ / موافق 27 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | نهر يبتلع عدداً من المنازل في فيتنام
﻿

فيديو | نهر يبتلع عدداً من المنازل في فيتنام

بتاريخ فيديو

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق