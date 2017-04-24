24 أبريل 2017 مـ / موافق 28 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“مدني الجوف” يحذر من انعدام الرؤية بسبب الغبار والأتربة

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

حذّر المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم معيش بن نمر الرويلي، من أتربة مثارة تتسبب بشبه انعدام الرؤية تمتد إلى يوم غد الثلاثاء.

وأوضح الرويلي أنهُ وفق التنبيه المتقدم الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام الرؤية من الساعة ( ١٤:٠٠ ) اليوم الاثنين إلى الساعة ( ٠٦:٠٠ ) ليوم غدٍ الثلاثاء على سكاكا وَدُومَة الجندل والأجزاء المجاورة لها، وتتمثل هذه التنبيهات باستمرار نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية تصل الى أقل من (١كم).

ودعا الدفاع المدني المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية خاصة مرتادي الرحلات البرية والطرق السريعة وتجنب الوقوف بالقرب من اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة والمظلات الحديدية ومراعاة كبار السن ومصابي الامراض التنفسية.

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