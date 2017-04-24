24 أبريل 2017 مـ / موافق 28 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو وصور | “التجارة” تضبط عمالة مخالفة لقيامها بعمليات غش وتزوير قطع غيار السيارات بالرياض

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

داهمت وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع الحملات الأمنية بالعاصمة الرياض، مستودعات استغلتها عمالة مخالفة في عمليات غش في تزوير بلد المنشأ لقطع غيار سيارات لعلامات تجارية.

وأوضحت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر اليوم الاثنين، أنه تم مصادرة 80 ألف قطعة غيار مقلدة وملصق وعلب فارغة تحمل ماركات عالمية يتم تعبئة البضائع المزورة لبلد المنشأ من المقلد إلى العلب الأصلية.

كما أشارت إلى أنه تم تسليم 5 من العمالة المخالفة للجهات الأمنية وإغلاق المستودعين واستدعاء أصحابها لإكمال الاجراءات النظامية بحقهم.

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