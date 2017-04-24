24 أبريل 2017 مـ / موافق 28 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تسمم 20 طالباً في أحد المدارس الابتدائية بحائل.. بسبب وجبة إفطار

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

تسببت وجبة إفطار مدرسية في حائل، في تسمم 20 طالبًا استقبلتهم أقسام الطوارئ في اثنين من المستشفيات العامة، صباح اليوم (الاثنين).

وأوضحت صحة حائل أن أقسام الطوارئ بمستشفى الملك خالد وحائل العام، استقبلت 20 حالة تسمم غذائي لطلاب إحدى المدارس، عقب تناولهم وجبة إفطار بالمدرسة، وحالتهم مستقرة، بعد أن تم تنويمهم لمتابعة وضعهم الصحي.

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