24 أبريل 2017 مـ / موافق 28 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وفاة الأمير ناصر بن سلطان في حادث مروري.. وشقيقه يوضح الملابسات ويرثيه بعبارات مؤثرة

بتاريخ أنحاء الوطن ،حوادث

(أنحاء) – متابعات :-

توفي الأمير ناصر بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز في حادث مروري على طريق الرياض-الطائف، بعد أن انقلبت به مركبة من طراز جيب، وتوفي معه مواطن كان برفقته.

وأوضح شقيق المتوفى الأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر، أن أخاه ومرافقه كانا في طريقهما للميقات، ينويان العمرة لبيت الله الحرام وتوفيا، واصفًا أخاه بالشهم، ومرافقه عبدالله بن مترك الدوسري بالشجاعة والطيبة.

ودعا الأمير ناصر للمتوفيين بالرحمة، وقال على حسابه في “تويتر” إنهما كانا في طريق خير وحسن خاتمة، “اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرًا منها”، معبرا عن تأثره الشديد برحيل شقيقه، ورثاه بأنه سنده وعزوته، أطيب الرجال وأكرمهم، وأوصل إخوته لوالده، والذي لم يرَه في حياته يضر أحدًا.

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