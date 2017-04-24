25 أبريل 2017 مـ / موافق 28 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو وصور | ولي ولي العهد يقلد قائد القوات البرية رتبته الجديدة

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

قلد ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان اليوم (الاثنين)، في مكتبه بالديوان الملكي، الأمير الفريق ركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز رتبته الجديدة.

وهنأ ولي ولي العهد، الأمير الفريق ركن فهد بن تركي، بصدور الأمر الملكي بترقيته لرتبة فريق ركن وتعيينه قائدًا للقوات البرية.

وعبر الأمير عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد ولولي ولي العهد على ثقتهم، داعيًا الله أن يكون عند حسن ظنهم.

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