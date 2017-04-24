فيديو | عجوز تحاول الانتحار من أعلى برج اتصالات في المغرب.. وتصفيق المتجمهرين يقنعها بالنزول

(أنحاء) – متابعات :-
حاولت مسنة مغربية الانتحار برمي نفسها من أعلى برج هوائي للاتصالات في الرباط بسبب قيام أقارب لها بالاحتيال والاستيلاء على أرضها، رافضة الانصياع للجهات الأمنية بالعدول عن زهق روحها، فيما استجابت لصيحات المتجمهرين حولها بإنقاذ نفسها.
وتسلقت المرأة العجوز التي تدعى “عيشة” أحد الأبراج الذي يصل ارتفاعه إلى 25 مترا ومعها قارورة بنزين والعلم المغربي، مهددةً بإحراق ورمي نفسها لتضع حدا لحياتها بسبب قيام أقاربها ببيع أرض في ملكيتها عن طريق الاحتيال.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي المتجمهرين وهم يصفقون ويطلقون صيحات لإثنائها عن الانتحار، بعدما فشلت محاولات رجال الأمن، لتستجيب العجوز ويتمكن رجال الدفاع المدني من إنزالها بعد وعود بحل مشكلتها.