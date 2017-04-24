25 أبريل 2017 مـ / موافق 28 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | عجوز تحاول الانتحار من أعلى برج اتصالات في المغرب.. وتصفيق المتجمهرين يقنعها بالنزول
﻿

فيديو | عجوز تحاول الانتحار من أعلى برج اتصالات في المغرب.. وتصفيق المتجمهرين يقنعها بالنزول

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو ،هنا و هناك

(أنحاء) – متابعات :-

حاولت مسنة مغربية الانتحار برمي نفسها من أعلى برج هوائي للاتصالات في الرباط بسبب قيام أقارب لها بالاحتيال والاستيلاء على أرضها، رافضة الانصياع للجهات الأمنية بالعدول عن زهق روحها، فيما استجابت لصيحات المتجمهرين حولها بإنقاذ نفسها.

وتسلقت المرأة العجوز التي تدعى “عيشة” أحد الأبراج الذي يصل ارتفاعه إلى 25 مترا ومعها قارورة بنزين والعلم المغربي، مهددةً بإحراق ورمي نفسها لتضع حدا لحياتها بسبب قيام أقاربها ببيع أرض في ملكيتها عن طريق الاحتيال.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي المتجمهرين وهم يصفقون ويطلقون صيحات لإثنائها عن الانتحار، بعدما فشلت محاولات رجال الأمن، لتستجيب العجوز ويتمكن رجال الدفاع المدني من إنزالها بعد وعود بحل مشكلتها.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق