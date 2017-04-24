25 أبريل 2017 مـ / موافق 28 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | لحظة دهس شاب أثناء ممارسة قائد سيارة “التطعيس” بتهور في القصيم
﻿

فيديو | لحظة دهس شاب أثناء ممارسة قائد سيارة “التطعيس” بتهور في القصيم

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

تعرض شاب للدهس بسيارة هايلوكس في نفود أم طليحة بالقصيم، أثناء ممارسة قائد السيارة التطعيس؛ حيث فقد السيطرة عليها، وكاد أن يدهس عددًا من المتواجدين في المكان.

وتسبب الحادث في تعرض الشاب لكسر بالفقرة الثالثة في العمود الفقري، وتم نقله للمستشفى المركزي ببريدة، وأُجريت له عملية استغرقت قرابة 5 ساعات، وفقًا لـ “سبق”.

وأظهر مقطع فيديو الشاب المصاب وآخرين يجلسون أعلى النفود يتابعون استعراض التطعيس، وفجأة اتجهت سيارة من نوع هايلوكس بشكل متهور ودهست الشاب فيما نجا أصدقاؤه.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق