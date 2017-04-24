أمير الباحة يرفض الإعلانات الترحيبية بتعيينه.. ويؤكد: أعطوا قيمتها للجمعيات الخيرية

(أنحاء) – متابعات :-
رفض أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود عبدالعزيز، قبول التهنئة له بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه عبر الإعلانات الترحيبية، موجهاً بتحويل قيمتها إلى الجمعيات الخيرية.
وطالب إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإمارة بأن من يرغب في الاحتفال بتعيينه أميرا للمنطقة وتهنئته عبر الإعلانات الترحيبية عليه أن يقوم بتحويل قيمة هذه الإعلانات إلى الجمعيات الخيرية مع موافاة مكتب الإمارة بذلك.
وأوضح الأمير حسام، أنه سوف يسعى إلى إكمال مسيرة التنمية والتطور بالمنطقة والعمل على تحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة وأهل الباحة باعتبارها من أهم مناطق الجذب السياحي وذات طبيعة وغطاء نباتي مميز تحتاج لعدد من المشاريع السياحية.