25 أبريل 2017 مـ / موافق 28 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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جدة: صراف آلي يُخرج آلاف الريالات لمصريين بالخطأ.. وأمانتهما تدفعهما لإبلاغ الشرطة

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

تفاجأ وافدان من الجنسية المصرية خلال سحبهما مبالغ مالية بسيطة من أحد الصرافات الآلية بجدة، بخروج عشرات الآلاف من الريالات من الصراف عن طريق الخطأ.

وأجرى المقيم الأول عملية سحب لمبلغ 500 ريال فأخرج له جهاز الصراف 24 ألف ريال، ووفقاً لصحيفة “سبق”، فإن المقيم الآخر حضر بعدها لسحب 2500 ريال ليفاجأ بخروج مبلغ 14 ألف ريال.

وأوضحت مصادر أن المقيمين قاما بالاتصال بمركز العمليات الأمنية الموحدة، وبعد لحظات حضرت دوريات الأمن للموقع، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وقام رجال الأمن بإبلاغ إدارة البنك بالواقعة، كما أشادوا بأمانة الوافدين، وحسن تصرفهما بالإبلاغ الفوري عن الأمر.

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