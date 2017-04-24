الخطوط السعودية تكشف عن برنامج “عطلات السعودية”.. وتطلق تحديثاً لتطبيقها على الأجهزة الذكية

(أنحاء) – ناصر الحسن :-
قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، بزيارة لجناح الخطوط السعودية بمعرض سوق السفر العربي الذي افتتح في دبي اليوم الإثنين 24 إبريل 2017م في دورته الـ (22) ، وكان في استقباله مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر حيث رحّب بسموه ورافقه في جولة داخل الجناح الذي حفل بمجموعة من أحدث التجهيزات والخدمات المبتكرة في صناعة النقل الجوي بدءاً من جناح الدرجة الأولى للجيل الجديد من طائرات بوينج (B777-300ER) وكذلك الخدمات المتميزة التي تقدمها “السعودية” لضيوفها في مواقع الخدمة وصالات (الفرسان)إلى جانب استعراض خطط “السعودية” التطويرية في المرحلة الحالية .
إلى ذلك ، أطلقت الخطوط السعودية اليوم في جناحها في المعرض برنامج “عطلات السعودية” لتقديم الاختيار الأمثل للعطلات في جميع أنحاء المملكة والعالم والذي صُمم من خلال الفهم العميق لاحتياجات الضيوف وتفضيلاتهم للسفر الديني والترفيهي والتجاري ، وسيعمل المشروع الجديد على توسيع وتعميق العلاقات مع ضيوف “السعودية” ودعم رؤية المملكة 2030 من خلال تشجيع السياحة في المملكة سواء للضيوف المعتمرين أو الراغبين في استكشاف مناطق الجذب الأخرى في المملكة العربية السعودية ، وتم تدشين موقع البرنامج على شبكة الإنترنت (www.holidaysbysaudia.com ) حيث يمكن للضيوف الاطلاع على مزايا البرنامج والاستفادة من خدماته .
وأكد الجاسر أن برنامج “عطلات السعودية” سوف يوفر للضيوف من خلال التعاقد مع “شبكة أكسبيديا” ، الوصول إلى أكثر من (260,000) إقامة فندقية في أكثر من (29,000) وجهة بما في ذلك مكة المكرمة، جدة، الرياض، دبي، لندن، باريس ونيويورك ، كما سيتيح البرنامج إمكانية الوصول إلى (30) من أكبر شركات تأجير السيارات العالمية عبر (30,000) موقعاً مما يتيح للضيوف اختيار مجموعة رحلاتهم المثالية مع الفندق والسيارة .
وأشار الجاسر إلى أنه تم اختيار “شبكة أكسبيديا” لما تمتلكه من إمكانيات عالية المستوى في توفير الإقامة في جميع أنحاء العالم، ومرونة حجز العطلات والتكنولوجيا المتوفرة والتي تشمل إمكانية دفع ثمن حجز الفندق في وقت الحجز أو عند الوصول .
وأبدى الجاسر سعادته بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للجناح وتفضله بالاطلاع على خدمات ومنتجات “السعودية” الجديدة ، مؤكداً أن هذا الحدث فرصة مواتية لاستعراض المبادرات الرئيسية لبرنامج التحول الذي يجري تنفيذه في مختلف الشركات والوحدات الاستراتيجية ويهدف إلى مضاعفة ما تم تحقيقه من إنجازات على مدى سبعين عاماً خلال سبعة أعوام تنتهي في 2020م ، عبر الاستثمار الأمثل في العنصر البشري والأسطول وتطوير المنتجات وتحسين الخدمات ورفع الكفاءة التشغيلية وغيرها” .
ويتميز معرض للخطوط السعودية في معرض دبي هذا العام الذي يستمر حتى الخميس 27 إبريل ، بجناح تفاعلي جديد مكوّن من طابقين بمساحة (200 متر مربع) تعرض فيه “السعودية” أحدث خدماتها ومنتجاتها والبرامج التي تقدمها لضيوفها على متن طائراتها، وسيتمكن زوار الجناح من تذوق أطباق خاصة يعدها لهم طهاة مهرة عالميين ضمن الخدمة الجديدة التي أطلقتها مؤخراً والمعروفة بالطاهي الجوي على عدد من رحلاتها حول العالم بالإضافة إلى أنشطتها المستقبلية والخدمات المتميزة التي تقدمها لضيوفها في جميع مواقع الخدمة وفي صالات (الفرسان) داخل وخارج المملكة .
وتعرض “السعودية” للمرة الأولى في هذه النسخة من الملتقى ، جناح الدرجة الأولى الذي تم تدشينه في أواخر العام الماضي على طائراتها من طراز بوينج (B777-300ER) ، كما يتاح للزوار التعرف على المحتوى الترفيهي على الطائرة والتي تتضمن باقات متنوعة تناسب كافة الشرائح وغيرها من الخدمات الأخرى التي نالت “السعودية” على إثرها جائزة أفضل شركة طيران على مستوى الشرق الأوسط في مجال الترفيه اللاسلكي عبر الأجهزة الشخصية للضيوف .
وتستثمر “السعودية” المناسبة للتعريف بالمحطات الدولية الجديدة التي تم التشغيل إليها خلال هذا العام وهي ملتان في باكستان وبورتسودان في جمهورية السودان إلى جانب الخط الجديد الذي يربط العاصمة الرياض بمانشستر في المملكة المتحدة والذي من المقرر تدشينه في يونيو 2017م ، إضافة لشبكة الرحلات الواسعة التي تسيرها حالياً والتي تصل إلى (86) محطة داخلية ودولية .
كما اشتمل جناح “السعودية” على قسم خاص للتعريف بكل ما يتعلق بالتحالف العالمي “سكاي تيم” والتي انضمت له الخطوط السعودية في 29/05/2012م ، حيث يضم (20) شركة طيران من مختلف قارات العالم ، وينقل سنوياً أكثر من (665) مليون مسافر مما يوفر للضيوف على رحلات “السعودية” وشركات التحالف باقة واسعة من الخدمات تشمل شبكة رحلات واسعة حول العالم وذلك من خلال حوالي (17,343) رحلة يومياً و (1,062) وجهة في (177) دولة إلى جانب صالات السفر التي تبلغ (672) صالة في مختلف مطارات العالم .
وشهد الجناح خلال اليوم الأول إقبالاً كبيراً من الزوار والشركات المهتمة بالسفر والسياحة ، للاطلاع على الخدمات التي تقدمها “السعودية” في العديد من المجالات، كما زار الجناح عدد من كبار المسؤولين بدولة الإمارات والمختصين بصناعة النقل الجوي وعدد من الاعلاميين .
من جانبٍ آخر ، أطلقت “السعودية” اليوم الإثنين التحديث الجديد لتطبيقها على الأجهزة الذكية عبر متجري (App Store) و (Google play) ويتميز التحديث بتصميم عصري جديد لواجهات المستخدم إلى جانب تحسين أداء التطبيق لتعزيز تجربة المستخدم وتسريع إجراءات السفر ، وذلك في إطار الخطة الخاصة بتطوير الخدمات من خلال التقنية الحديثة وبهدف مواكبة أحدث التطورات في صناعة الطيران والتي تتضمن التوسع في تقديم المزيد من الخدمات الذاتية .
إطلاق التحديث الجديد للتطبيق يأتي بعد أن تم تفعيل العديد من الخدمات مؤخرا، منها خدمة توثيق الدفع عن طريق بطاقات الائتمان من خلال تفعيل معيار “الحماية ثلاثية الأبعاد” (3DS) والتي تضفي مزيداً من المميزات الأمنية للمدفوعات عن طريق بطاقات الائتمان لحماية الضيوف من استغلال البطاقات ، بالإضافة إلى تحديث وتطوير آلية إنهاء إجراءات السفر وإصدار بطاقة الصعود للطائرة بحيث أصبحت أكثر سهولة وفعالية ، إلى جانب إضافة العديد من الوجهات الدولية الجديدة حول العالم ضمن اتفاقيات شركات الطيران العالمية (SPA) ، وكذلك إظهار بيانات عضوية برنامج الولاء “الفرسان” في سجل الحجز للأعضاء ليتمكنوا من إضافة الأميال ، يضاف إلى ذلك فقد تم ربط التطبيق بحسابات “السعودية” على مواقع التواصل الاجتماعي .
وتأتي تلك المزايا لتضاف إلى الخدمات الأساسية التي يقدمها التطبيق والمتمثلة في حجز الرحلات وشراء التذاكر والدفع بواسطة نظام “سداد” أو البطاقات الائتمانية عن طريق المسح الضوئي للبطاقة، مع توفير معلومات مباشرة ولحظية عن حالة الرحلات، إلى جانب إمكانية إنجاز إجراءات السفر وإصدار بطاقة الصعود، مع حفظ بطاقات الصعود في محفظة الهاتف (PassBook)، يضاف إلى ذلك حفظ الحجوزات على الهاتف النقال مع إمكانية استرجاعها واستعراض الحجوزات السابقة، وكذلك خاصية الإشعارات، بالإضافة إلى حفظ بيانات الراكب على الهاتف النقال، ومشاركة الحجز مع الأصدقاء ، كما يتميز التطبيق بإمكانية استخدام التاريخ الهجري في الحجز .
وأشارت الإحصاءات إلى أن عدد مرات تحميل التطبيق عبر متجري (App Store) و (Google play) تجاوز (1,600,000) مستخدم ، كما أشارت الإحصاءات خلال الربع الأول من العام الجاري 2017م إلى إصدار أكثر من مليون بطاقة صعود الطائرة عن طريق التطبيق ، وقد أسهم هذا التطبيق وبشكل مباشر في توفير بيئة متكاملة لتصبح اليوم جميع الخدمات تقدم للضيوف الكترونياً في أي وقت ومن أي مكان .
وتتواصل جهود “السعودية” لتطوير موقعها على الإنترنت والتطبيق الخاص بالأجهزة الذكية بشكل مستمر لمواكبة كل جديد في عالم التقنية الحديثة ، حيث أن هناك العديد من التحديثات التي سيتم تفعيلها على التطبيق خلال النصف الثاني من العام الجاري 2017م من أهمها الخدمات الإضافية التي تشمل حجز المقاعد المميزة والدفع المسبق لرسوم الأمتعة الإضافية وطرق الدفع المتعددة .