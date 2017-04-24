الصورة الذهنية للأماكن في جامعة الطائف

(أنحاء) – الطائف :-
نظم قسم الإعلام وعلوم الاتصال بالتعاون مع قسم التاريخ في كلية الآداب بجامعة الطائف، ندوة بعنوان (الصورة الذهنية للأماكن بين التاريخ والواقع الإعلامي)، الإثنين الماضي في قاعة ندوات الكلية.
وبدأت الندوة بكلمة لعميد الكلية الدكتور نايف بن سعد البراق أكد فيها أهمية البرامج العلمية والثقافية للكلية وأن هذه الندوة يشترك فيها قسما الإعلام والتاريخ لتناول الصورة الذهنية للأماكن وبالتحديد مدينة الطائف وتناولها من جانب تاريخي وإعلامي في بناء الصورة الذهنية وتحسينها.
بعد ذلك بدأت الأوراق العلمية بورقة الدكتور علي الضميان العنزي رئيس قسم الإعلام وعلوم الاتصال، تناول فيها الصورة الذهنية في الجانب الإعلامي تحدث خلالها عن مفهوم الصورة الذهنية وأنواعها ودور الإعلام في بنائها.
ثم ألقى الدكتور مترك السبيعي، ورقة علمية تحدث فيها عن الأماكن التاريخية وارتباطها بالصورة الذهنية التي قد تتغير بتغير العوامل الأخرى المساعدة في ذلك.
وأخيراً تحدث الدكتور جلال الدين زيادة عن الصورة الذهنية لجامعة الطائف، حيث أجرى دراسة ميدانية لقياس الصورة الذهنية لجامعة الطائف لدى الجمهور الداخلي من طلبة وأعضاء هيئة تدريس، وأكدت النتائج على أهمية الاتصال الداخلي الذي ظهر إيجابياً.
وفي ختام الندوة، كرم عميد كلية الآداب في جامعة الطائف الدكتور نايف بن سعد البراق، المشاركين في الندوة التي أدارها الأستاذ محسن القرني المحاضر في قسم الإعلام.