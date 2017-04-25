25 أبريل 2017 مـ / موافق 28 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مقطع متداول .. مقاول يشيد عمارة مواطن بطريقة غريبة ويثير الذهول

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” مقطع فيديو ظهر خلاله مواطن يستعرض بناء عماره خاصة به تم بطريقة غريبة وسط ذهول تام .

وظهر خلال ” الفيديو” الذى وثقة المواطن صاحب العمارة ” عتب الدرج المشيد بالعمارة مقلوبا للأسفل وليس للأعلى فى سابقة تعد الأولي من نوعها .

وقال المواطن خلال الفيديو ” أن من قام ببناء العمارة والدرج مقاول مصري وهو المسؤول عن الطريقة الخاطئة التى تم بها التشيد.

وأثار ” الفيديو” حالة من الإندهاش بين المغردين الذين عبروا عن استغرابهم من كيفية التشيد بهذه الطريقة ووصفوها بالخطأ الفادح.

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