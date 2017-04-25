25 أبريل 2017 مـ / موافق 28 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | “النعيمي” يروى قصته الطريفة مع الطبيب عند تعيينه في أرامكو .. وقيمة أول راتب حصل عليه

بتاريخ اقتصاد ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

سرد المهندس على النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية السابق، تفاصيل تتعلق ببداية بحثه عن عمل وكيف تم تعيينه في شركة أرامكو، خاصة مع محاولة حصوله على شهادة تسنين تثبت أنه يبلغ 18 عامًا، حتى يتم تعيينه في الشركة بناء على طلبها.

وفي تفاصيل قصته ذكر أنه ذهب لشركة أرامكو قائلًا لهم أنه مظلوم وعمره 20 عامًا وليس 12 عامًا مثلما اتضح لهم، وحينها طلبت منه الشركة الذهاب للدمام لإحضار ورقة تثبت أن عمره ليس 12 عامًا، فتوقع أن الأمر بسيط.

وأضاف “النعيمي” في حديثه أن أحد أساتذته أرشده للذهاب لطبيب عيون بالدمام ليعطيه ورقة تسنين حمراء، وحينما دخل النعيمي على الطبيب وأجرى له الفحص طلب منه أن ينزل سرواله ولكنه رفض في البداية ثم وافق على طلبه فأعطاه الطبيب 12 عامًا.

وأشار وزير البترول والثروة المعدنية السابق إلى أنه ظل يجادل الطبيب بعدما بكى أمامه ليعطيه سنًا أكبر حتى يستطيع العمل بالشركة فأعطاه الطبيب 16 عامًا ثم عاد ليجادله مرة أخرى حتى جعله يوثقها 17 عامًا، مؤكدًا أن راتبه في بداية تعيينه كان 125 ريالًا في وظيفة تسمى “جونير كلارك”.

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