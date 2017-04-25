أنت تتصفح:الرئيسية»اقتصاد»فيديو | “النعيمي” يروى قصته الطريفة مع الطبيب عند تعيينه في أرامكو .. وقيمة أول راتب حصل عليه
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