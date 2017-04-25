25 أبريل 2017 مـ / موافق 28 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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لماذا هذه الأوامر الملكية هي الأبرز في تاريخ المملكة؟

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

صدر مساء يوم السبت الماضي عدداً من الأوامر الملكية ، والتي أدى بعضها إلى أن تكون هذه الأوامر من أبرز القرارات التاريخية على مستوى تاريخ المملكة ، وضمت هذه الحزمة من الأوامر الملكية بعض الإجراءات التي تبيّن بها أن ملامح أن الحزم والعزم لاتزال مستمرتاً وتطبق على الجميع دون اعتمادها على فئة دون الأخرى ، وكانت هناك أيضاً مؤشرات إيجابية لما تحمله من أخبار سارة للشعب السعودي مستقبلاً بعد تدارك الأزمة الإقتصادية التي مرت بها المملكة في وقت سابق وقريب  . كما أن هذه الأوامر الملكية لم تقتصر فقط على الزمن الراهن بل حتى أنها أتت مكمّلة ومتماشية مع خطة رؤية المملكة 2030م ، وهي دمج الدماء الشابة وتعيننهم في مناصب قيادية حتى يكونوا في أهبت الإستعداد في جميع الأوقات في حال إحتياجهم لأنهم هم الأساس ، والإعتماد عليهم سوف يكون بشكل كبير مستقبلاً .

أمر ملكي كالتعيين صاحب السمو خالد بن سلمان سفيراً لخادم الحرمين الشريفين في الولايات المتحدة الأمريكية ، لهو أمر إيجابي وهو يستحق ذلك المنصب لما حصل عليه من شهادات علمية وهو في سنٍ مبكر ، وذلك إن دل يدلنا على أن لا أحد يستحق مثل هذا المنصب سواه وبجدارة ، ويعد بذلك أصغر سفير للممكة في التاريخ ،  وعندما نلقي نظرة على سيرته الذاتية نجد أنه من الشباب الطموح ، لأنه استطاع أن يظفر بشهادة البكالوريوس في علوم الطيران من كلية الملك فيصل الجوية ، ثم انتقل لجامعة هارفرد لينال شهادة كبار التنفيذيين في الأمن الوطني والدولي ، واستطاع أن يتدرب مع الجيش الأمريكي في قاعدة نيليس الجوية ، وقد تدرب أيضاً كطيار مقاتل مايقارب الألف ساعة طيران ، وشارك في في مهام جوية عديدة منها ضد تنظيم الدولة ، وضد المليشيات الحوثية ، وعُين أيضاً مستشاراً لوزير الدفاع . ومن وجهة نظري أرى أنه الرجل المناسب في المكان المناسب في الوقت المناسب أيضاً .

ومن جانب آخر أسعد الشعب السعودي بشكل كامل هو إقالة وزير الخدمة المدنية ، وإعلان محاسبته بشكل علني وتشكيل لجنة وزارية لما قام به من تجاوزات تجعلنا أكثر سعادة وإطمئنان تجاه القيادة الحكيمة ، وتبشرنا أيضاً – بإذن الله – عن قرب إنتهاء زمن الفساد والتلاعب بميزانيات الوزارات ، وتجديد الآمل والثقة بأن بلادنا طموحة للتقدم والوصول إلى مصاف الدول المتقدمة ، ومثل هذه الشفافية الكبيرة تجعل المواطن في إرتياح كبير ، وتحذر كل من تسول له نفسه أن يستغل منصبه في أمور شخصية ، وهي أيضاً سوف تكون السيف البتار لكل منابع الفساد .

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