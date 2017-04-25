25 أبريل 2017 مـ / موافق 28 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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من قط إلى أسد تحولت نزاهة

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

وهذه هي الدنيا وتقلباتها فسبحان مغير الأحوال من حال لحال، فبعد ما كانت هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) أشبه بالقط الأليف الذي لا يهش ولا ينش الأن هي كالأسد المفترس الذي يُهاب في كل مكان.

جميعاً كنا نسخر من سبات هذه الهيئة وحان الأون لمدحها والإشادة بجهودها بعد قضية إبن الوزير القضية التي ماخطر على بال مواطن أنها ستنتهي إلى ما إنتهت عليه.

ولكن المدح والإشادة لا يكفي لدعمها، فالدعم هنا يكون من خلال مساعدتها في مسار عملها بالتبليغ عن إرهابيي الفساد وناهبي المستقبل الوطني كما نبلغ عن إرهابي داعش.

فبعد صدور الأمر الملكي الذي ينص على تشكيل لجنة لمحاكمة وزير إستغل منصبه في خدمة مصالحه، يجب علينا بعد هذا الأمر أن نثق في العدالة ولا نشكك فيها فنحن في عهد سلمان الحزم.

في الختام هذه هي المملكة العربية السعودية وهذه هي الرؤية الحقيقية هي في تحقيق العدل ودحر الفساد والمفسدين، هذه هي المملكة العربية السعودية الجديدة، أو دعونا نقول الدولة السعودية الرابعة التي ستنافس على المركز الأول في شتى المجالات بفضل الله أولاً ثم سلمان الحزم ثانياً، فشكراً باسم الوطن والمواطن ياملك الحزم.

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