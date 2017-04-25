25 أبريل 2017 مـ / موافق 28 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | “الصحة” تزيل إعلان مخالف في جازان.. ومغردون يشيدون بـ “الربيعة”
﻿

فيديو | “الصحة” تزيل إعلان مخالف في جازان.. ومغردون يشيدون بـ “الربيعة”

بتاريخ أنحاء الوطن ،شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

أزالت وزارة الصحة بمنطقة جازان إعلان مخالف لأحد المستشفيات الخاصة على أحد الطرق الرئيسية.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر أن سبب الإزالة يعود إلى عدم ثبوت فاعلية العلاج المعلن عنه طبياً،هذا بالإضافة إلى عدم وجود تصريح للإعلان.

بدورهم أشاد نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي بالجهود الملموسة لوزير الصحة توفيق الربيعة متمنيين لو أن باقي الوزراء يحذون حذوه.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق