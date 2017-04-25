فيديو | “الصحة” تزيل إعلان مخالف في جازان.. ومغردون يشيدون بـ “الربيعة”

(أنحاء) – متابعات : ــ
أزالت وزارة الصحة بمنطقة جازان إعلان مخالف لأحد المستشفيات الخاصة على أحد الطرق الرئيسية.
وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر أن سبب الإزالة يعود إلى عدم ثبوت فاعلية العلاج المعلن عنه طبياً،هذا بالإضافة إلى عدم وجود تصريح للإعلان.
بدورهم أشاد نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي بالجهود الملموسة لوزير الصحة توفيق الربيعة متمنيين لو أن باقي الوزراء يحذون حذوه.
#الصحة تزيل إعلان مخالف لأحد المستشفيات الخاصة بمنطقة #جازان بسبب عدم ثبوت فعالية العلاج طبياً وعدم وجود تصريح للإعلان. pic.twitter.com/q97ZMMQZdy
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) April 24, 2017