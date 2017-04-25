25 أبريل 2017 مـ / موافق 28 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تشييع الطالب الذي سقط من الطابق الثاني بمدرسته في المدينة المنورة.. كاميرات المراقبة رصدت المشهد المأساوي

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

تقدم مدير عام التعليم بالمدينة المنورة ناصر العبدالكريم القيادات التعليمية في المنطقة بالصلاة على الطالب أحمد نوركلين “كازاخستاني الجنسية” والذي سقط على رأسه من الطابق الثاني لمدرسته أثناء تسلقه سياج السلم ، ليلفظ أنفاسه الأخيرة لحظة وصوله المستشفى.

وشيع العبدالكريم بعد صلاة العشاء الجنازة حتى دفنها ومواراتها بقيع الغرقد مواسيا والده – الذي قدم لمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم طالبا العلم بالجامعة الإسلامية – في مشهد مؤثر استبقت به دموع المدير العام ومشاعره الأبوية مواساة والد الفقيد عادا إياه ابنا له ، مشاطرا والديه الحزن والألم ، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يجبر كسر قلوبهم وأن يعوضهم خيرا في مصابهم.

هذا وقد كشفت الكاميرات الداخلية للمدرسة المشهد المأساوي الأخير للضحية وهو يتجه صوب معلمه ليسلم عليه وكأنه يوادعه ثم يستبق أقرانه ليتسلق سياج السلم المنخفض ، ويظهر في المشهد طالبا آخر حاول منعه وإبعاده من الموقع ، وما إن ابتعد عنه حتى عاود لعبه مرة أخرى ، لينتهي سيناريو الحدث بسقوطه هامدا بعد ارتطامه بالأرض متوشحا حقيبته الدراسية وكراساته وأقلامه.

يشار إلى أن لجاناً من إدارات متعددة حققت في الحادثة وخلصت إلى استبعاد الشق الجنائي وأجمعت على وجود تقاعس وإهمال يضعان المدرسة تحت طائلة المسؤولية النظامية، حسب “الرياض”.

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