أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»تشييع الطالب الذي سقط من الطابق الثاني بمدرسته في المدينة المنورة.. كاميرات المراقبة رصدت المشهد المأساوي
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