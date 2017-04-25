25 أبريل 2017 مـ / موافق 28 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شرطة الأحساء تلقي القبض على 18 مشاركاً في إتلاف إحدى الاستراحات الخاصة

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

تمكنت شرطة محافظة الأحساء أمس، من القبض على 18 شابا من المشاركين في أحداث إتلاف إحدى الاستراحات الخاصة التي كانوا قد استأجروها من صاحبها في وقت سابق، بعد مرور وقت قصير جدا لا يتجاوز 24 ساعة، منذ انتشار «مقطع فيديو» ظهر فيه عدد من الشباب وهم يتلفون أجزاء كبيرة من «الاستراحة»، بعد أن كانت قد قبضت على 6 منهم في بداية الأمر، لتتمكن في وقت لاحق من القبض على جميع الموجودين في الاستراحة لحظة وقوع الأحداث، وأكدت مصادر أن أكبر الشباب الـ 18 يبلغ من العمر 42 عاماً، فيما يبلغ أصغرهم 21 عاما.

وقال المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي إن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هويات جميع الشبان الموجودين في الاستراحة، وتم القبض في البداية على 6 منهم، فيما تم القبض على الـ12 شابا الآخرين، مشيرا إلى أن الشرطة قامت بإحالة جميع أوراقهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم، حسب “عكاظ”.

وكانت شرطة المنطقة الشرقية أوضحت مساء أمس الأول في بيان رسمي على لسان المتحدث باسمها العقيد الرقيطي أنه وإشارة إلى ما تم تداوله من مقاطع فيديو تظهر مجموعة من الشبان يقومون بإحداث فوضى بإحدى الاستراحات بمحافظة الأحساء وإتلاف محتوياتها، فإنه وبرغم عدم ورود بلاغ لشرطة محافظة الأحساء بهذا الخصوص، إلا أنه تم إخضاع مشاهد الفيديو للبحث والتحري من قبل المختصين بالشرطة، مشيرا إلى أنه تم تحديد الموقع الموجود به الأشخاص، والذي تبين أنها مزرعة خاصة ببلدة البطالية، إذ جرى إحضار صاحبها الذي يقطن بالقرب من البلدة، وقد أفاد بتأجيره لمسبح المزرعة لشاب لا يعرفه بمبلغ مالي، وأنه لم يتقدم ببلاغ لدى الشرطة لقاء ما قام به الأشخاص من تلفيات.

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