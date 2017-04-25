25 أبريل 2017 مـ / موافق 28 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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استشهاد جندي إماراتي بمطاردة لقارب إيراني دخل المياه الإقليمية الإماراتية

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – متابعات : ــ

أفادت قناة “العربية” نقلا عن مصدر إماراتي، باستشهاد جندي من القوات المسلحة الإماراتية، في عملية مطاردة بحرية لقارب إيراني دخل المياه الإقليمية الإماراتية.

ولم يصدر حتى اللحظة بيان من القوات المسلحة الإماراتية حول الحادث، وفي حال صدوره سنوافيكم بتفاصيله.

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