فيديو وصور | الظلام الدامس يخيم على “دبي مول” بعد انقطاع الكهرباء الليلة الماضية

(أنحاء) – متابعات : ــ
خيّم الظلام أمس على “دبي مول” الواقع ضمن مجمع برج خليفة بإمارة دبي إثر انقطاع التيار الكهربائي بسبب خلل فني.
وأظهرت مقاطع فيديو حركة الزوار داخل أورقة المول الغارق في الظلام، معتمدين على أضواء جوالاتهم وبعض المصابيح التي تعمل بمولدات خاصة، فيما بدت حركة السيارات أمام المول طبيعية دون حدوث أي تكدس.
وأعاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” تغريد مقطع فيديو نشره أحد المتابعين يوضح استمرار الزوار في التسوق بكل هدوء، ودون حدوث أي حالات فوضى أو ذعر بعد انقطاع الكهرباء.
فيما قالت هيئة كهرباء ومياه دبي في بيانٍ لها، إن انقطاع التيار سببه عملية نقل كابل جهد عال من المحطة التابعة لدبي مول بناء على طلب من شركة إعمار، وهو ما نتج عنه انقطاع في خط الخدمة، مشيرة إلى أنه تم إصلاح الخلل وعاد التيار للمول بعد ساعتين فقط من الانقطاع.
وتعد هذه الحادثة هي الأولى من نوعها التي يشهدها المول- الأكبر في العالم من حيث المساحة- منذ افتتاحه في نوفمبر 2008.