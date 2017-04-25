فيديو وصور | حريق هائل في قمة جبل أثرب.. وعورة المكان تعيق الدفاع المدني

(أنحاء) – متابعات : ــ
اندلع حريق مساء أمس الإثنين في قمة جبل أثرب شرقي محافظة بارق، حيث غطى الحريق مساحات شاسعة، ولم تُعرف أسبابه حتى الآن.
وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد العاصمي أن إدارة الدفاع المدني ببارق تبلغت مساء أمس عن نشوب حريق في بعض الأشجار والأعشاب بجزء من جبل أثرب الواقع شرقي بارق.
وأضاف أنه نظراً لوقوع الحريق في أجزاء صخرية وعرة جداً يتعذر معها وصول آليات ومعدات الإطفاء، والتي تبعد عن موقع الحريق بنحو ثلاثة كيلو مترات، ونظراً لصعوبة التضاريس بالموقع؛ يجري متابعة الموقف وإعداد اللازم بتجهيز أعمال إخماد الحريق بالطرق اليدوية.