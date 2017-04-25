محمد بن سلمان .. الرجل الذي حيّر الشعب!

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فعلا هذا الشاب الطموح (سمو الأمير محمد بن سلمان) – حفظه الله – سينقل المملكة سنين ضوئية إلى الأمام. الجيل السابق من العائلة الحاكمة كان له الفضل في الحفاظ على مكانة المملكة وأمنها بكل حكمة واقتدار، واليوم جيل الشباب الذي يواكب التطلعات ويشعر باحتياجات المواطن سيما وأن الغالبية العظمى من مواطني المملكة هم من فئة الشباب. إن سمو الأمير أصبح الشخصية الملفتة لما يتصف به من مواقف شجاعة ومعرفة بالاقتصاد وذو روح عصرية.
إسمحوا لي، بالتعليق على جزئية في هذا المقال الرائع. إقتباس من الفقرة الأخيرة “وفتح الأبواب بشكل أكثر سهولة للأجانب..”
يجب القول بأن المملكة وسياستها لا تتعارض مع الانفتاح على الثقافات والشعوب الأخرى إطلاقاً، لكن المهم كيف نتعاطى مع هذا الأمر، بمعنى أن وجود الأجانب قد يكون مضر في حالت أعداد هائلة وافدة إلينا للسيطرة على سوق العمل والوظائف المرغوبة لدى المواطن (مثل الإدارة والمحاسبة والسكرتارية والمكتبية والترجمة وتقنية المعلومات, إلخ) ولا أقصد المهن الخدمية كالبناء والنظافة وما شابهها. يجب التعامل بحذر شديد مع هذا الملف المؤرق لكي لا يضيع اقتصادنا وفرصنا الوظيفية ومواردنا وخيراتنا. أما اذا كان القصد من تواجد الأجانب هو لمجالات محددة ومقننة فهذا مفهوم، أو اذا كان بقصد السياحة سواءا الدينية أو السياحة بشكل عام فيا مارحبا وأهلا وسهلا – شرط أن تكون هناك أنظمة وقوانين تضمن الأمن لكي لا نقع في فخ آخر فيأتي من يقصد السياحة ثم يختبئ في الأحياء, خاصة من هم من دول العالم الثالث -. رؤية 2030 ستعيد الاعتبار للمواطن أولاً.
شكراص لكم صيحة أنحاء على النشر ودمتم سالمين.