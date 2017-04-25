17 أغسطس 2017 مـ / موافق 25 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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محمد بن سلمان .. الرجل الذي حيّر الشعب!

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

نعم لقد حيّر هذا الأمير الشعب بقراراته الجريئة وقفزاته السريعة والواثقة والغير مسبوقة.. لقد بدأ قراراته بتطبيق تعالم الإسلام التي تضمن للفرد الحرية في توجهاته وتصرفاته وأصدر قراراته بتنظيم عمل الهيئة وبالتالي عدم تدخلهم في الاختيارات الفردية للشعب وضمان الحرية لهم.

ثم ومع رؤية ٢٠٣٠ الشهيرة استحدث الأمير هيئة الترفيه والتي من شأنها إقامة الفعاليات الترفيهية والتي تقام في جميع أنحاء العالم وكان السعوديون محرومون منها، فبدأنا نشاهد شركات عالمية تقيم مهرجاناتها في مختلف مدن المملكة وحفلات غنائية لا حصر لها لأكبر مطربي السعودية وفنانون عالميون وأمسيات شعرية وأصبح الفنانون يعزفون في ساحات المدن علناً في مناسبات كثيرة وعادت السعودية تبتسم وتفرح من جديد.

وقبل أيام قليلة قدم ابن سلمان لسمو خادم الحرمين الشرفين مقترحاً جريئاً آخر يقضي بإعادة البدلات لموظفي الحكومة من مدنيين وعسكريين وما كان من خادم الحرمين إلا التفاعل الفوري مع المقترح الذي يصب في صالح المواطن بشكل مباشر وعاد الشعب للانتعاش والارتياح.

ومع هذه التغيرات السريعة فإننا وبكل تأكيد ننتظر ونتوقع قرارات أكثر جرأة بالنسبة لوضع المرأة بدءاً من إسقاط الولاية التي لم ينزل الله بها من سلطان مروراً بحقها في القيادة وقرارات ترفيهية تخص السينما والمسرح وقرارات اقتصادية تخص فتح المحال التجارية وقت الصلاة وقرارات تطويرية تخص معاهد الموسيقى وتطورات في مجال السياحة وفتح الأبواب بشكل أكثر سهولة للأجانب وغيرها من قرارات قد لا تخطر على بال أحد منا لكنها ستكون مفاجئة لنا ومحيّرة في نفس الوقت بسبب جرأتها الغير معهودة..

فليأخذ الله بيد ابن سلمان ويسدد قراراته.

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تعليق واحد

  1. مواطن متفائل بتاريخ

    فعلا هذا الشاب الطموح (سمو الأمير محمد بن سلمان) – حفظه الله – سينقل المملكة سنين ضوئية إلى الأمام. الجيل السابق من العائلة الحاكمة كان له الفضل في الحفاظ على مكانة المملكة وأمنها بكل حكمة واقتدار، واليوم جيل الشباب الذي يواكب التطلعات ويشعر باحتياجات المواطن سيما وأن الغالبية العظمى من مواطني المملكة هم من فئة الشباب. إن سمو الأمير أصبح الشخصية الملفتة لما يتصف به من مواقف شجاعة ومعرفة بالاقتصاد وذو روح عصرية.
    إسمحوا لي، بالتعليق على جزئية في هذا المقال الرائع. إقتباس من الفقرة الأخيرة “وفتح الأبواب بشكل أكثر سهولة للأجانب..”
    يجب القول بأن المملكة وسياستها لا تتعارض مع الانفتاح على الثقافات والشعوب الأخرى إطلاقاً، لكن المهم كيف نتعاطى مع هذا الأمر، بمعنى أن وجود الأجانب قد يكون مضر في حالت أعداد هائلة وافدة إلينا للسيطرة على سوق العمل والوظائف المرغوبة لدى المواطن (مثل الإدارة والمحاسبة والسكرتارية والمكتبية والترجمة وتقنية المعلومات, إلخ) ولا أقصد المهن الخدمية كالبناء والنظافة وما شابهها. يجب التعامل بحذر شديد مع هذا الملف المؤرق لكي لا يضيع اقتصادنا وفرصنا الوظيفية ومواردنا وخيراتنا. أما اذا كان القصد من تواجد الأجانب هو لمجالات محددة ومقننة فهذا مفهوم، أو اذا كان بقصد السياحة سواءا الدينية أو السياحة بشكل عام فيا مارحبا وأهلا وسهلا – شرط أن تكون هناك أنظمة وقوانين تضمن الأمن لكي لا نقع في فخ آخر فيأتي من يقصد السياحة ثم يختبئ في الأحياء, خاصة من هم من دول العالم الثالث -. رؤية 2030 ستعيد الاعتبار للمواطن أولاً.
    شكراص لكم صيحة أنحاء على النشر ودمتم سالمين.

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