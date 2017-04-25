25 أبريل 2017 مـ / موافق 29 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»مصادر تكشف سبب تعثر إيواء “المسنة الباكية” التي تركها ذووها في “طوارئ الشميسي” بدار المسنين
﻿

مصادر تكشف سبب تعثر إيواء “المسنة الباكية” التي تركها ذووها في “طوارئ الشميسي” بدار المسنين

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

قالت مصادر إن السيدة التي تركها ذووها في قسم الطوارئ بمدينة الملك سعود الطبية بالرياض (مستشفى الشميسي) والتي ظهرت في مقطع فيديو متداول وهي تبكي – لا تزال في المستشفى ولم تُنقل لدار الرعاية.

وأوضحت أن سبب بقائها في المستشفى وعدم نقلها لدار الرعاية الاجتماعية هو أن عمرها (53 عاماً) لم يصل للحد الأدنى لدخول دار الرعاية الخاصة بالمسنين والمحدد ببلوغ سن الستين.

وأضافت المصادر، بحسب “سبق”، أن إدارة المدينة الطبية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ما زالتا تحاولان الوصول إلى طريقة يمكن من خلالها استثناء السيدة من شرط العمر، وإدخالها لدار رعاية المسنين.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق