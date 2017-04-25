25 أبريل 2017 مـ / موافق 29 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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لتحقيق العدل الاجتماعي..مقاطعة كندية تمنح بعض مواطنيها دخلا ثابتا لمدة 3 سنوات

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – متابعات : ــ

بعدما أبدت بلدان على رأسها فنلندا وهولندا وولايات أمريكية مثل سان فرانسيسكو وكاليفورنيا اهتمامًا بمنح بدل شهري منتظم للمواطنين، تخطط مقاطعة أونتاريو الكندية بالفعل لمنح دخل أساسي لعدد من مواطنيها.

واستعرضت رئيسة الحكومة المحلية “كاثلين وين” الاثنين تفاصيل جديدة حول مخطط الدخل الأساسي للمقاطعة، والمقرر بدء تطبيقه في وقت لاحق خلال هذا الربيع على أن يستمر لمدة ثلاث سنوات.

وبموجب هذا المخطط سيحصل 4 آلاف شخص في ثلاث مناطق داخل المقاطعة على دخل إضافي وفقًا للراتب الحالي الذي يتقاضاه كل فرد.

ويمكن لأي شخص يخضع لهذا البرنامج تقاضي ما يصل إلى نحو 17 ألف دولار سنويًا، على أن يتم خصم ما يعادل 50% من دخله، بمعنى أن لو شخص ما يحصل على 10 آلاف دولار سنويًا من وظيفته فإنه سيتلقى دخلًا أساسيًا قدره 12 ألف دولار فقط، ليصبح دخله الإجمالي 22 ألف دولار.

وسيتم اختيار المستحقين للخضوع للبرنامج من بين ذوي الدخل المنخفض والذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 64 عامًا، عبر عمليات اختيار عشوائية.

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