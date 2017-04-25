25 أبريل 2017 مـ / موافق 29 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“النصر” في بيان شديد اللهجة: لقاء “التويجري” تضمن مزاعم خطيرة.. وكان الأجدر به حفظ أسرار عمله

بتاريخ رياضة

(أنحاء) – متابعات : ــ

قالت إدارة نادي النصر، اليوم (الثلاثاء)، إن اللقاء التلفزيوني الأخير لمدير لجنة الاحتراف السابق طارق التويجري على قناة “خليجية” مساء أمس الاثنين تضمن مزاعم خطيرة ومخالفات ومغالطات حول قضية اللاعب عوض خميس.

واستغربت إدارة النادي، في بيان صحفي، حديث التويجري لوسائل الإعلام عن قضية لا تزال منظورة لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم، مؤكدة أنه كان الأجدر به أن يحفظ أسرار عمله، حتى بعد استقالته.

وأضافت أن حديث رئيس لجنة الاحتراف المستقيل تضمن تناقضات حول موضوع السلفة المالية التي استلمها اللاعب من إدارة نادي الهلال، واصفة تصريحات التويجري بالخطيرة.

وطالبت إدارة النصر الجهات المختصة بالتحقيق في الموضوع، موضحة أن هذه القضية تمس أخلاقيات الإجراءات وعدالتها ونزاهتها، مشددة على أنها ستستمر في تصعيد هذه القضية إلى أعلى المستويات.

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