أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»مواطنة تقترض لزوجها 400 ألف لشراء منزل وافتتاح مشروع له.. فتُفاجأ بأنه متزوج بأخرى
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