25 أبريل 2017 مـ / موافق 29 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | إيفانكا ترامب تدافع عن تصرفات والدها تجاه النساء.. والحضور يحرجها بصافرات الاستهجان

بتاريخ أنحاء العالم ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

دافعت إيفانكا عن سلوك والدها الرئيس دونالد ترامب، تجاه الأسرة والنساء، اليوم (الثلاثاء)، وقالت إنها فخورة به، لأنه حتى قبل أن يصبح رئيسا، كان يضع جل اهتمامه خلال حملته الانتخابية، في دعم ومساندة الأسرة ككيان مجتمعي مهم، واصفة إياه بـ “البطل الشجاع”، في الدفاع عن حقوق الأسرة والمرأة.

وأثار كلام إيفانكا الجمهور، الذي كان يتابع حديثها في لقاء على هامش قمة مجموعة العشرين النسائية في برلين، بحضور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وأطلق صفارات الاستهجان اعتراضا على كلامها المبالغ فيه عن احترام ودعم والدها للمرأة، على ضوء عدد من الفضائح التي وضعت ترامب في قفص الاتهام بخصوص كيفية رؤيته للنساء، في وقائع وُصفت بالمشينة، أبرزها اعترافه بالتحرش دون عواقب بسبب شهرته قبل سنوات، ومن ثم اعتذاره عن ذلك.

وبعد أن استوقفتها المذيعة سألتها عن رأيها في التناقض بين ما أبداه والدها تجاه نساء في مقابلات رسمية، وكلامها عن دعم الرئيس للمرأة، فقالت إنها اطلعت بالفعل على ما أثير إعلاميا تجاه تصرفات والدها، إلا أنها متأكدة بالتجربة مع آلاف النساء اللائي عملن مع أو لصالح والدها، لعشرات السنوات في القطاع الخاص، أنهن يشهدن على إيمانه الراسخ والأكيد بقدرات المرأة.

وأكدت ابنة الرئيس أنها نشأت في بيت نالت فيها كل الحرية لتفعل ما تريد، وأن والدها كان دافعا لها للأمام، كما أنه لم يفرق بينها وبين إخوتها الذكور، وأن الجميع كما شهد له بتلك الصفات الحميدة كرجل أعمال، سيرى نفس التوجه فيه كرئيس للولايات المتحدة.

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