25 أبريل 2017 مـ / موافق 29 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو وصور | “التجارة” تصادر 80 ألف قطعة غيار مقلدة تُعبأ في علب أصلية وتباع للمستهلكين بالرياض

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

داهمت الفرق التفتيشية والرقابية بوزارة التجارة والاستثمار، اليوم (الثلاثاء) بمدينة الرياض، مستودعات لتزوير بلد المنشأ لقطع غيار السيارات، وتعبئة القطع المقلدة في علب تحمل علامات القطع الأصلية.

وصادرت فرق الوزارة بالتعاون مع الحملات الأمنية أكثر من 80 ألف قطعة غيار مقلدة، بالإضافة إلى ملصقات وعلب فارغة تحمل علامات تجارية عالمية.

كما سلمت الوزارة 5 عمال وافدين يعملون في المستودعات المخالفة للجهات الأمنية، واستدعت ملاك المستودعات؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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