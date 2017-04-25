فيديو وصور | “التجارة” تصادر 80 ألف قطعة غيار مقلدة تُعبأ في علب أصلية وتباع للمستهلكين بالرياض

(أنحاء) – متابعات : ــ
داهمت الفرق التفتيشية والرقابية بوزارة التجارة والاستثمار، اليوم (الثلاثاء) بمدينة الرياض، مستودعات لتزوير بلد المنشأ لقطع غيار السيارات، وتعبئة القطع المقلدة في علب تحمل علامات القطع الأصلية.
وصادرت فرق الوزارة بالتعاون مع الحملات الأمنية أكثر من 80 ألف قطعة غيار مقلدة، بالإضافة إلى ملصقات وعلب فارغة تحمل علامات تجارية عالمية.
كما سلمت الوزارة 5 عمال وافدين يعملون في المستودعات المخالفة للجهات الأمنية، واستدعت ملاك المستودعات؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
فيديو لمداهمة رجال الرقابة لمستودعات لقطع الغيار المقلدة، وضبط أكثر من 80 ألف قطعة مزورة لبلد المنشأ pic.twitter.com/g7NKv3ragr
— التجارة والاستثمار (@SaudiMCI) April 24, 2017