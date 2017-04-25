مواطنة برفقة زوجها تسعف مصابين في حادث مروري بالرياض.. و”المرور” يكرمها

(أنحاء) – متابعات : ــ
ساهمت مواطنة في إنقاذ مصابي حادث مروري وقع في منطقة الثمامة البرية شمال مدينة الرياض، بعدما وظفت خبراتها الإسعافية في معالجة المصابين وتقديم الإسعافات الأولية لهم.
وكانت المواطنة خارجة مع زوجها للتنزه عندما شاهدا حادث اصطدام سيارة سيدان بشاحنة من الخلف، وكان سائق السيارة يعاني من كسور في الحوض والفخذ ونزيف بسبب إصابته البليغة.
وتمكنت المواطنة التي تعمل صيدلانية من إيقاف نزيف السائق ومراقبة نبضه، ومعالجة جروح الركاب وتقديم المسكنات لهم حتى وصل الفريق الإسعافي المتخصص.
وكُرمت المواطنة وزوجها، بحسب “سبق”، من قبل مدير مرور منطقة الرياض، تقديراً لما قاما به من جهود في إنقاذ المصابين وإسعافهم.